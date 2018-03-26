Суд отказал Крысину в проведении закрытого заседания

Суд рассмотрел три ходатайства стороны защиты Крысина об обеспечении безопасности

Дарницкий районный суд Киева постановил отказать Юрию Крысин в ходатайстве о закрытом судебном заседании. Об этом судья Леонтюк заявила в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд принял ходатайство Юрия Крысина в производстве удовлетворить, и отказал в возможности Крысину участвовать в заседании дистанционно. Также суд рассмотрел ходатайство Крысина о закрытом судебном заседании и заявил, что оно не подлежит удовлетворению. Обеспечение безопасности Крысина по третьему ходатайству положить на Национальную полицию", - сказала судья.

Таким образом, суд рассмотрел три ходатайства стороны защиты Крысина об обеспечении безопасности, видеоконференцию и закрытое судебное разбирательство, поданные им ранее.

Ранее прокурор Донской отметил, что меры безопасности по Крысина обеспечивались до 6 марта 2018 года.

Отметим, в марте 2014 Крысина задержали в спортзале на Печерске. Крысин признался, что получал 20 тыс. долларов за "комплекс услуг" по Майдану. Вместе с тем, суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Еремея как "хулиганство".

Напомним, как сообщалось ранее, 19 марта 2018 года, началось рассмотрение апелляции на приговор Юрию Крысину.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину 6 лет лишения свободы и расценивает приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.