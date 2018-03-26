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Суд відмовив Крисіну в проведенні закритого засідання

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 16:23
Фото: Юрій КРИСІН (РБК-Україна)
Фото: Юрій КРИСІН (РБК-Україна)

Суд розглянув три клопотання сторони захисту Крисіна про забезпечення безпеки

Дарницький районний суд Києва ухвалив відмовити Юрію Крисіну в клопотанні про закрите судове засідання. Про це суддя Леонтюк заявила в залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив клопотання Юрія Крисіна у провадженні задовольнити частково, і відмовив у можливості Крисіну брати участь у засіданні дистанційно. Також суд розглянув клопотання Крисіна про закрите судове засідання і заявив, що воно не підлягає задоволенню. Забезпечення безпеки Крисіна по третьому клопотанню покласти на Національну поліцію", - сказала суддя.

Таким чином, суд розглянув три клопотання сторони захисту Крисіна про забезпечення безпеки, відеоконференцію і закрите судовий розгляд, подані ним раніше.

Раніше прокурор Донський зазначив, що заходи безпеки по справі Крисіна  забезпечувалися до 6 березня 2018 року.

Відзначимо, в березені 2014 року Крисіна затримали в спортзалі на Печерську. Крисін зізнався, що отримав 20 тис. доларів за "комплекс послуг" по Майдану. Разом з тим, суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста Веремія як "хуліганство".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 19 березня 2018 року, почався розгляд апеляції на вирок Юрію Крисіну.

Відзначимо, в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно з звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Разом з тим, Генеральна прокуратура України просила суд призначити Крисіну 6 років позбавлення волі і розцінює вирок як несправедливий. 28 грудня 2017 року ГПУ подала в суд апеляційну скаргу на вирок Крисіну.

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Теги публікації: журналисты, Суд, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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