Суд відмовив Крисіну в проведенні закритого засідання

Суд розглянув три клопотання сторони захисту Крисіна про забезпечення безпеки

Дарницький районний суд Києва ухвалив відмовити Юрію Крисіну в клопотанні про закрите судове засідання. Про це суддя Леонтюк заявила в залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив клопотання Юрія Крисіна у провадженні задовольнити частково, і відмовив у можливості Крисіну брати участь у засіданні дистанційно. Також суд розглянув клопотання Крисіна про закрите судове засідання і заявив, що воно не підлягає задоволенню. Забезпечення безпеки Крисіна по третьому клопотанню покласти на Національну поліцію", - сказала суддя.

Таким чином, суд розглянув три клопотання сторони захисту Крисіна про забезпечення безпеки, відеоконференцію і закрите судовий розгляд, подані ним раніше.

Раніше прокурор Донський зазначив, що заходи безпеки по справі Крисіна забезпечувалися до 6 березня 2018 року.

Відзначимо, в березені 2014 року Крисіна затримали в спортзалі на Печерську. Крисін зізнався, що отримав 20 тис. доларів за "комплекс послуг" по Майдану. Разом з тим, суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста Веремія як "хуліганство".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 19 березня 2018 року, почався розгляд апеляції на вирок Юрію Крисіну.

Відзначимо, в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно з звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Разом з тим, Генеральна прокуратура України просила суд призначити Крисіну 6 років позбавлення волі і розцінює вирок як несправедливий. 28 грудня 2017 року ГПУ подала в суд апеляційну скаргу на вирок Крисіну.