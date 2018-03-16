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Суд отказал адвокатам Саакашвили в участии Порошенко в заседании по делу лишения гражданства

НовостиПолитика    16.03.2018 - 19:38
Фото: Петр Порошенко и Михаил Саакашвили (УНИАН)
Фото: Петр Порошенко и Михаил Саакашвили (УНИАН)

Суд отклонил ходатайство адвокатов о личном присутствии Петра Порошенко в суде

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал стороне защиты лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в обеспечении участия президента Украины Петра Порошенко в судебном процессе. Об этом рассказал адвокат Сааакашвили Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кассационный административный суд отклонил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили про личное присутствие Петра Порошенко в суде по лишению гражданства", - сказал Чернолуцкий.

Также, по его словам, адвокаты подали ходатайство вызове свидетелей на судебное заседание.

Напомним, ранее судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, которое должно было слушаться в Кассационном административном суде Верховного Суда 2 марта 2018 года, было перенесено на 16 марта.

Добавим, что 26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Саакашвили было прекращено за недостоверную информацию, указанную в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. 12 февраля 2018 года Саакашвили выдворили из Украины в Польшу после задержания в Киеве. 

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Теги: Саакашвили, гражданство
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