Суд відмовив адвокатам Саакашвілі в участі Порошенка у засіданні по справі позбавлення громадянства

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України відмовив стороні захисту лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі в забезпеченні участі президента України Петра Порошенка в судовому процесі. Про це розповів адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

"Касаційний адміністративний суд відхилив клопотання адвокатів Михайла Саакашвілі про особисту присутність Петра Порошенка в суді щодо позбавлення громадянства", - сказав Чорнолуцький.

Також, за його словами, адвокати подали клопотання про виклик свідків на судове засідання.

Нагадаємо, раніше судове засідання з питання громадянства лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі, яке повинно було слухатися в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду 2 березня 2018 року, було перенесено на 16 березня.

Додамо, що 26 липня 2017 року указом президента України Петра Порошенка українське громадянство Саакашвілі було припинено за недостовірну інформацію, зазначену в анкеті при отриманні українського громадянства в 2015 році. 12 лютого 2018 року Саакашвілі видворили з України в Польщу після затримання у Києві.