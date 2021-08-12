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Суд освободил из-под стражи заммэра Николаева по делу о хищении 26,8 млн гривен

Автор: РБК-Украина

Высший административный суд Украины освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева Сергея Коренева. Он проходит подозреваемым в деле о хищении более 26,8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Николаева".

Коренева 10 августа задержали детективы НАБУ на украинско-венгерской границе.

Судья частично удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого, признав, что не доказано намерение заместителя мэра скрыться, покинув страну.

Судья также отметила, что в ее полномочия не входит признавать задержание законным или незаконным - в этой части жалоба стороны защиты не была удовлетворена.

Напомним, 10 августа НАБУ подозревает восемь чиновников Николаевского горсовета в организации коррупционной схемы на более 26,8 млн гривен.

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НиколаевХищение средств