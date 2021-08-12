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Суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривен

Автор: РБК-Україна

Вищий адміністративний суд України звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва Сергія Коренева. Він проходить підозрюваним у справі про розкрадання понад 26,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Миколаєва".

Коренєва 10 серпня затримали детективи НАБУ на українсько-угорському кордоні.

Суддя частково задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного, визнавши, що не доведено намір заступника мера сховатися, покинувши країну.

Суддя також зазначила, що в її повноваження не входить визнавати затримання законним або незаконним - в цій частині скарга сторони захисту не була задоволена.

Нагадаємо, 10 серпня НАБУ підозрює вісім чиновників Миколаївської міськради в організації корупційної схеми на понад 26,8 млн гривень.

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МиколаївРозкрадання коштів