Суд звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривен

Вищий адміністративний суд України звільнив з-під варти заступника мера Миколаєва Сергія Коренева. Він проходить підозрюваним у справі про розкрадання понад 26,8 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Миколаєва".
Коренєва 10 серпня затримали детективи НАБУ на українсько-угорському кордоні.
Суддя частково задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного, визнавши, що не доведено намір заступника мера сховатися, покинувши країну.
Суддя також зазначила, що в її повноваження не входить визнавати затримання законним або незаконним - в цій частині скарга сторони захисту не була задоволена.
Нагадаємо, 10 серпня НАБУ підозрює вісім чиновників Миколаївської міськради в організації корупційної схеми на понад 26,8 млн гривень.