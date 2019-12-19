Суд освободил из-под ареста экс-"беркутовца"

Святошинский районный суд города Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко, обвиняемого в расстреле 48 активистов Евромайдана. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук на заседании в четверг, передает РБК-Украина.

Суд присяжных решил продлить на 60 суток до 17 февраля содержание под стражей трем экс-"беркутовцам" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олегу Янишевского.

В то же время, суд постановил остановить освободить из-под стражи обвиняемого Маринченко.

"Прокурором не предоставлены убедительные доказательства, которые могли бы убедить объективного наблюдателя, что конкретно Маринченко мог осуществить вменяемые ему особо тяжкие незаконные деяния, связанные с насилием над потерпевшими лицами", - огласил судья свое решение.

Маринченко отпущен под круглосуточный домашний арест.

Еще один обвиняемый экс-"беркутовец" Сергей Тамтура был освобожден из-под стражи по решению суда в июле текущего года. Ему на 2 месяца продлен ночной домашний арест.

Отметим, все пять "беркутовцев" обвиняются в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Суд над ними длится с 2016 года и находится на стадии допроса свидетелей защиты.

Напомним, 29 ноября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года.

Кроме того, 30 сентября в суд передали обвинение относительно командира киевского "Беркута". В январе 2014 года действия командира и его подчиненных привели к травмированию более десятка человек.