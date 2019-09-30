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В суд передали обвинение относительно командира киевского "Беркута"

Новости » Общество    30.09.2019 - 23:09
В суд передали обвинение относительно командира киевского "Беркута"
Фото: Беркут (УНИАН)

В январе 2014 года действия командира и его подчиненных привели к травмированию более десятка человек

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования преступлений против Майдана направило в суд обвинительный акт в отношении командира роты ПМОП "Беркут" при главке МВД Киева. Об этом передает пресс-центр управления.

Отмечается, что командира подозревают в превышении власти с применением насилия во время проведения акции протеста. Действия командира и его подчиненных привели к травмированию граждан.

Тогда о телесных повреждения заявили 11 граждан, двое народных депутатов и журналист. Речь идет об акции протеста 10 января 2014 года возле Киево-Святошинского районного суда.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УК Украины (превышение власти, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствовании проведению собраний, митингов). В другой части досудебное расследование продолжается", - добавили в управлении.

Напомним, в конце августа этого года Днепровский районный суд Киева сегодня оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства.

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