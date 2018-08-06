Суд оставил Вышинского под арестом

Главу "РИА Новости Украина" оставили под арестом до 8 сентября

Херсонский апелляционный суд сегодня, 6 августа, оставил под арестом руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский на своей странице в Facebook

По его словам, коллегией судей апелляционного суда Херсонской области частично удовлетворены апелляционные жалобы защитников.

Кроме того, адвокат сообщил, что определение следственного судьи отменено, и постановлено новое определения, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Вышинского до 8 сентября 2018 года.

Напомним, сегодня Херсонский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции адвокатов главного редактора "РИА Новости Украина" на продление срока содержания под стражей.

Как известно, в Киеве 15 мая сотрудники СБУ задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В тот же день Вышинскому было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ранее СБУ провела обыски в офисе компании.

Как писало РБК-Украина, 5 июля Вышинскому сообщили новое подозрение. В частности, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Отмечалось, что в ходе проведенных обысков в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему.