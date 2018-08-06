Справочный курс доллара еще немного повысился

Нацбанк повысил справочный курс доллара еще на 5 копеек

Справочное значение курса доллара по состоянию на 12:00 повысилось до 27,13 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1382 гривен за доллар. Это на 5 копеек выше справочного курса, установленного 3 августа (27,0883 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах Украины 6 августа 2018 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек - до 27,44 гривен за доллар. В то же время средний курс продажи евро вырос до 31,88 гривен за евро, российского рубля - 4,346 гривен за 10 рублей.

Кроме того, на открытии межбанковского рынка утром 6 августа курс доллара в продаже составил 27,16 гривен за доллар.

Отметим, на прошлой неделе вступили в силу изменения в расчет официального курса гривны к доллару. На главной странице сайта НБУ в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого обновляется ежедневно до 12:30.