Суд залишив Вишинського під арештом

Главу "РИА Новости Украина" залишили під арештом до 8 вересня

Херсонський апеляційний суд сьогодні, 6 серпня, залишив під арештом керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський на своїй сторінці в Facebook

За його словами, колегією суддів апеляційного суду Херсонської області частково задоволено апеляційні скарги захисників.

Крім того, адвокат повідомив, що ухвала слідчого судді скасована і постановлено нове визначення, яким задоволено клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Вишинського до 8 вересня 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні Херсонський апеляційний суд почав розгляд апеляції адвокатів головного редактора РІА "Новости Украина" на продовження терміну утримання під вартою.

Як відомо, у Києві 15 травня співробітники СБУ затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. У той же день Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 липня Вишинському повідомили нове підозра. Зокрема, у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зазначалося, що у ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього.