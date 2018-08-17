Суд оставил под стражей одессита, который жестоко обращался с животными

Апелляционный суд отказал защитнику в удовлетворении жалобы

Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей одессита, который подозревается в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

Как отмечается, в апелляционный суд Одесской области поступила жалоба от защитника подозреваемого в отношении меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без определения размера залога.

"Согласно содержанию подозрения, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, житель города Одессы Л., в течение нескольких месяцев текущего года, издевался над котами, которых его сожительница брала у волонтеров для предоставления постоянного убежища, нанося им удары, подвергая воздействию термических факторов и нанося другие телесные повреждения, получая от этого болезненное удовлетворение", - говорится в сообщении.

В апелляционной жалобе, поданной защитником подозреваемого, был поставлен вопрос об отмене постановления местного суда.

"В ходе апелляционного рассмотрения защитник отметил, что его подзащитный Л., который страдает эпилепсией, не отрицает того факта, что он как-то, не понимая своих действий вследствие приступа ярости, выбросил двух котят из окна своей квартиры на шестом этаже, но в этих действиях усматривается административное правонарушение, а не преступление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что апелляционный суд, заслушав подозреваемого, защитника и прокурора, исследовав материалы производства, отказал защитнику в удовлетворении жалобы, оставив постановление Киевского районного суда г. Одессы.

Напомним, что ВР отправила на доработку закон о наказании за жестокое обращение с животными.