Суд залишив під вартою одесита, який жорстоко поводився з тваринами

Апеляційний суд відмовив захиснику в задоволенні скарги

Апеляційний суд Одеської області залишив під вартою одесита, який підозрюється у жорстокому поводженні з тваринами. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

Як зазначається, до апеляційного суду Одеської області надійшла скарга від захисника підозрюваного щодо запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 2 місяці без визначення розміру застави.

"Відповідно до змісту підозри, раніше неодноразово судимий за вчинення тяжких та особо тяжких насильницьких злочинів, мешканець м. Одеси Л., протягом декількох місяців поточного року, знущався над котами, яких його співмешканка брала у волонтерів для надання постійного притулку, наносячи їм удари, піддаючи впливу термічних факторів та завдаючи інших тілесних ушкоджень, отримуючи від цього хворобливе задоволення", - йдеться у повідомленні.

В апеляційній скарзі, що була подана захисником підозрюваного, було поставлене питання про скасування ухвали місцевого суду.

"В ході апеляційного розгляду захисник зазначив, що його підзахисний Л., який страждає на епілепсію, не заперечує того факту, що він якось, не розуміючи своїх дій внаслідок приступу люті, викинув двох кошенят з вікна своєї квартири на шостому поверсі, але в цих діях вбачається адміністративне правопорушення, а не злочин", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що апеляційний суд, заслухавши підозрюваного, захисника та прокурора, дослідивши матеріали провадження, відмовив захиснику в задоволенні скарги, залишивши ухвалу Київського районного суду м. Одеси.

Нагадаємо, що ВР відправила на доопрацювання закон про покарання за жорстоке поводження з тваринами.