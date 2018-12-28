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Суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука

Новости » Политика    28.12.2018 - 16:28
Суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука
Фото: Валерий Чернобук (facebook.com/zakon i biznes)

Решением суда Чорнобук останется под стражей до 25 февраля включительно

Голосеевский районный суд Киева сегодня, 28 декабря, удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма о продлении содержания под стражей экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чорнобука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Как отмечается, решением суда Чорнобук останется под стражей до 25 февраля 2019 года включительно.

Напомним, 5 ноября 2018 года Голосеевский суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобуку и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

11 июля Валерию Чорнобуку сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

"Подрывная деятельность Чорнобука В.И. в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства - Российской Федерации привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усиление мер временной оккупации полуострова Крым", - сообщал генпрокурор Юрий Луценко.

К делу подозреваемого в госизмене судьи приобщили материалы о том, что он адвокат
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