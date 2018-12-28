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Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука

Новини » Політика    28.12.2018 - 16:28
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Рішенням суду Чорнобук залишиться під вартою до 25 лютого включно

Голосіївський районний суд Києва сьогодні, 28 грудня, задовольнив клопотання прокуратури Криму про подовження тримання під вартою екс-голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Як зазначається, рішенням суду Чорнобук залишиться під вартою до 25 лютого 2019 року включно.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року Голосіївський суд розглянув клопотання прокуратури Криму про обрання запобіжного заходу колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку і обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11 липня Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

"Підривна діяльність Чорнобука В.І. в наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави - Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим", - повідомляв генпрокурор Юрій Луценко.

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