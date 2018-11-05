Суд обрав запобіжний захід екс-голові Апеляційного суду Криму Чорнобуку

Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Чорнобуку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Голосіївський районний суд м. Києва сьогодні, 5 листопада 2018 року, розглянув клопотання прокуратури Криму про обрання запобіжного заходу колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку і обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря генпркурора Юрія Луценка Ларису Сарган у Twitter.

Як зазначається, за результатами розгляду клопотання, Чорнобуку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 11 липня Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

"Підривна діяльність Чорнобука В.І. в наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави - Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим", - повідомляв генпрокурор Юрій Луценко.

Також РБК-Україна писало, що Прокуратура Автономної Республіки Крим перевіряє причетність кримських держслужбовців до вчинення державної зради, яка полягає в активних діях з ведення підривної діяльності.