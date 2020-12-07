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Суд оставил под стражей Антоненко

Автор: РБК-Украина

Апелляционный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Он останется под стражей до 19 декабря.

Об этом заявил судья на заседании суда.

Защита Антоненко просила отпустить его на поруки, однако суд не удовлетворил ходатайство. Около 20 человек заявили, что готовы взять Антоненко на поруки.

На 10 декабря запланировано заседание Шевченковского районного суда города Киева, на которым снова будет принимать решение о мере пресечения Антоненко.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

Ранее сообщалось, что суд отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Кроме того, Шевченковский райсуд Киева определил нового основного присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вместо отстраненного Юрия Михайленко. Новым основным присяжным стал Юрий Федоренко.

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