Суд залишив під вартою Антоненка

Апеляційний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Він залишиться під вартою до 19 грудня.

Про це заявив суддя на засіданні суду.

Захист Антоненка просив відпустити його на поруки, однак суд не задовольнив клопотання. Близько 20 осіб заявили, що готові взяти Антоненка на поруки.

На 10 грудня заплановано засідання Шевченківського районного суду міста Києва, на яких знову буде приймати рішення про запобіжний захід Антоненку.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Раніше повідомлялося, що суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про допит діючих і колишніх високопоставлених чиновників у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ і колишнього генпрокурора.

Крім того, Шевченківський райсуд Києва визначив нового основного присяжного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета замість відстороненого Юрія Михайленка. Новим основним присяжним став Юрій Федоренко.