Суд залишив чинним заочний арешт австрійських менеджерів Мартиненка

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

Суд визнав доведеною наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків у їхній поведінці

Київський апеляційний суд відмовив адвокатам у скасуванні ухвал про обрання відносно Вольфганга Ейбергера та Марії Ляпінш, яких оголошено у міжнародний розшук, запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Про це свідчать ухвали суду від 29 жовтня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Як зазначається, запобіжні заходи відносно Ейбергера та Ляпінш були обрані Солом’янським райсудом Києва 27 квітня 2018 року.

Суд визнав доведеною наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків у їхній поведінці і постановив, що після їх затримання протягом 48 годин має бути вирішене питання про застосування до них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою або зміну на більш м’які.

Адвокати "Адвокатської компанії Андрій Мягкий і партнери" подали заяви в апеляційний суд із вимогою скасувати обрані Ейбергеру та Ляпінш запобіжні заходи. Суд повернув їм їхні скарги, оскільки вони безпідставно пропустили строки на оскарження. Зокрема, апеляційний суд вказав, що адвокати цієї ж компанії здійснювали захист Ейбергера та Ляпінш ще у травні 2018 року.

Зазначимо, кримінальне провадження стосовно Ейбергера та Ляпінш було виділене в окреме провадження у вересні 2017 року. 31 серпня 2017 року їм було повідомлено про підозру, а 29 вересня 2017 року – оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, детектив НАБУ вручив екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку про виклик на допит.

У свою чергу, Мартиненко кинув повістку на підлогу та заявив, що детектив не мав права її вручати. Він також заявив, що дії НАБУ свідчать про "провальність" справи проти нього.

Додамо, Мартиненка звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат".