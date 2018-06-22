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Суд залишив Савченко під вартою

НовиниПолітика    22.06.2018 - 19:57
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Клопотання адвоката Савченко про взяття на поруки не задовільнили

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту про поруки щодо Надії Савченко. Про це у залі суду заявив суддя Павло Слободянюк, передає кореспондент РБК-Україна

"Суд ухвалив у задоволенні клопотанні адвоката Савченко про взяття на поруки відмовити. Провести дослідження фактів щодо насильницьких дій під час тримання під вартою. Судове засідання оголошено завершеним", - сказав суддя.

Нагадаємо, у березні Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної в підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Сьогодні, 22 червня, в суді 26 осіб виявили бажання взяти Савченко на поруки.

Авдокат Савченко просить змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт САП саботує розгляд у суді справи Мартиненко, - адвокат
Теги публікації: Надія Савченко, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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