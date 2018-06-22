Суд залишив Савченко під вартою

Клопотання адвоката Савченко про взяття на поруки не задовільнили

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту про поруки щодо Надії Савченко. Про це у залі суду заявив суддя Павло Слободянюк, передає кореспондент РБК-Україна.



"Суд ухвалив у задоволенні клопотанні адвоката Савченко про взяття на поруки відмовити. Провести дослідження фактів щодо насильницьких дій під час тримання під вартою. Судове засідання оголошено завершеним", - сказав суддя.



Нагадаємо, у березні Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної в підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Сьогодні, 22 червня, в суді 26 осіб виявили бажання взяти Савченко на поруки.