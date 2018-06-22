Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Савченко хотят взять на поруки 26 человек

НовостиПолитика    22.06.2018 - 16:58
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Зал заполнен журналистами и активистами

В Шевченковском райсуде Киева 26 человек изъявили желание взять на поруки Надежду Савченко. Об этом заявил судья Павел Слободянюк в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Подано 26 заявлений о взятии на поруки", - заявил судья.

Зал заполнен журналистами и активистами.


Фото: Надежда Савченко в суде (РБК-Украина)

Напомним, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Коллегия судей находилась в совещательной комнате около трех часов, а решение зачитывались в течение 50 минут.

Таким образом суд признал незаконным задержание Савченко, вместе с тем, суд постановил арестовать ее сроком на 59 дней.

22 мая Савченко заявила, что двое адвокатов согласились представлять ее интересы бесплатно.

Савченко написала письмо Путину Адвокат Савченко просит провести повторную экспертизу подзащитной на полиграфе
Теги публикации: Надежда Савченко, поруки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь