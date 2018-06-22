Савченко хотят взять на поруки 26 человек

Зал заполнен журналистами и активистами

В Шевченковском райсуде Киева 26 человек изъявили желание взять на поруки Надежду Савченко. Об этом заявил судья Павел Слободянюк в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.



"Подано 26 заявлений о взятии на поруки", - заявил судья.



Зал заполнен журналистами и активистами.



Фото: Надежда Савченко в суде (РБК-Украина)

Напомним, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.



Коллегия судей находилась в совещательной комнате около трех часов, а решение зачитывались в течение 50 минут.



Таким образом суд признал незаконным задержание Савченко, вместе с тем, суд постановил арестовать ее сроком на 59 дней.

22 мая Савченко заявила, что двое адвокатов согласились представлять ее интересы бесплатно.