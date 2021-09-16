Суд оставил Рудьковского под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд отставил экс-министра транспорта и связи Украины под круглосуточным домашним арестом. Он подозревается в похищении и главы компании "Нефтегаздобыча".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что суд рассмотрел апелляционные жалобы прокурора и адвокатов бывшего министра на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым ему была изменена мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры - без удовлетворения", - уточнили в пресс-службе.
В суде напомнили, что экс-министр подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст. 27 ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.
Как рассказали РБК-Украина в Офисе генпрокурора, речь идет об экс-министре Николае Рудьковском.
Напомним, в феврале этого года СБУ заявила, что раскрыла громкое похищение 2012 года, к которому был причастен экс-министр транспорта Николай Рудьковский. По данным следствия, он якобы был заказчиком похищения Олега Семинского, который был топ-менеджером газодобывающей компании.
В июне бывшего министра отправили под стражу, но позже отпустили под ночной домашний арест.
Отметим, в конце августа Офис генпрокурора попросил суд взять под стражу Рудьковского. Меру пресечения хотели изменить после того, как экс-министр ездил в Монако.