Суд оставил без изменений приговор организатору теракта в Херсонской области

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины оставил без изменений судебное решение в отношении организатора террористического акта в Херсонской области в 2016 году, который был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что ВСУ согласился с доводами Офиса генпрокурора относительно справедливости наказания.

"Только наказание в виде 15 лет лишения свободы является справедливым наказанием для террориста", - сообщили в ОГП.

Напомним, 4 апреля 2016 года вблизи административной границы с Крымом в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области взорвался припаркованный на улице автомобиль. В результате один человек погиб, еще шесть - получили телесные повреждения. Правоохранители квалифицировали инцидент как террористический акт. В мае 2016 года сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки - организатора теракта.

В декабре 2018 года организатора теракта приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.