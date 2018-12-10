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Организатора теракта в Херсонской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Новости » Общество    10.12.2018 - 17:32
Организатора теракта в Херсонской области приговорили к 15 годам тюрьмы
Фото: организатор теракта (ssu.gov.ua)

Во время взрыва, который произошел в апреле 2016 года в Новоалексеевке, один человек погиб, шесть - получили ранения

По материалам Службы безопасности Украины по решению суда к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества осужден организатор террористического акта в Новоалексеевке в апреле 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ отмечают, что одессит, находясь в составе организованной группы, был причастен к совершению теракта на территории Генического района.

"Во время взрыва, который произошел в апреле 2016 года в Новоалексеевке, один человек погиб, шесть - получили ранения. В мае 2016 года сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки - организатора теракта", - напомнили в пресс-службе.

Как отмечается, Херсонский апелляционный суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленника в 2016 году.

Напомним, 4 апреля 2016 года вблизи административной границы с Крымом в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области взорвался автомобиль. По данным Херсонской ОГА, взорвался припаркованный в общественном месте автомобиль с одесскими номерами. По предварительным данным, при взрыве в самом автомобиле никого не было. Жертва проезжал рядом на велосипеде.

Позже в ГУНП в Херсонской области заявили, что взрыв автомобиля в пгт Новоалексеевка Генического района квалифицировали как теракт.

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