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Суд оставил Головина под домашним арестом

Новости » Общество    15.08.2019 - 15:31
Суд оставил Головина под домашним арестом
Фото: Дмитрий Головин (mvs.gov.ua)

По делу Головина отклонили апелляции САП и стороны защиты

Киевский апелляционный суд оставил экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина под домашним арестом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Соответствующее решение 15 августа было принято коллегией судей, рассмотрев апелляции Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и адвоката Головина.

В своей жалобе САП требовала ужесточить меру пресечения, акцентируя внимание суда на риске того, что Головин может скрываться, а также давить на свидетелей и препятствовать расследованию. В то же время сторона защиты просила оставить их клиента без какой-либо меры пресечения. Обе жалобы остались без удовлетворения.

В конце июля Соломенский районный суд Киева избрал для Головина в качестве меры пресечения домашний арест. Согласно решению, экс-начальник полиции Одесской области обязан круглосуточно носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Дмитрию Головину предъявлены обвинения согласно по ч.5 ст.191 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

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