Суд залишив Головіна під домашнім арештом

Фото: Дмитро Головін (mvs.gov.ua)

У справі Головіна відхилили апеляції САП і сторони захисту

Київський апеляційний суд залишив екс-начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна під домашнім арештом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Відповідне рішення 15 серпня було прийнято колегією суддів, розглянувши апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та адвоката Головіна.

У своїй скарзі САП вимагала посилити запобіжний захід, акцентуючи увагу суду на ризику того, що Головін може ховатися, а також тиснути на свідків і перешкоджати розслідуванню. У той же час сторона захисту просила залишити клієнта без будь-якої міри запобіжного заходу. Обидві скарги залишилися без задоволення.

В кінці липня Солом'янський районний суд Києва обрав для Головіна як запобіжний захід домашній арешт. Згідно з рішенням екс-начальник поліції Одеської області зобов'язаний цілодобово носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Дмитру Головіну оголошено звинувачення згідно з ч. 5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.