Суд арестовал имущество экс-начальника полиции Одесской области

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1 августа суд арестовал имущество Головина

Соломенский районный суд города Киева наложил арест на имущество бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Как сообщается, такое решение принял 1 августа следственный судья Соломенского расуда Киева Максим Вишняк по результатам рассмотрения ходатайств НАБУ.

Детективы и прокуроры просили наложить арест на все имущество, которое принадлежит лично Головину, а именно половину квартиры общей площадью 93 кв. м и 1/4 квартиры общей площадью 69,5 кв. м. Судья удовлетворил ходатайство.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечение в виде круглосуточного домашнего ареста бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину. Также на него суд возложил ряд обязанностей, в частности - ношение электронного браслета. Также Головин обязан был сдать загранпаспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экс-главе Национальной полиции Одесской области Дмитрию Головину сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Отметим, в ноябре 2017 года следователи Генеральной прокуратуры провели обыск на территории Одесского морского торгового порта в 7 контейнерах, где хранились 3,6 млн пачек сигарет для дальнейшего транзита. В ходе обыска были изъяты все пачки сигарет и были переданы на хранение на склад в Одессе. Таким образом сигареты попали в Украину без растаможки.

Согласно предварительному плану, эти сигареты были "уничтожить" на основании решения следственного судьи, составив фиктивный акт уничтожения. Сам товар мог быть продан в Украине или Европе.