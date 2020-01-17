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Суд оставил экс-чиновницу ГМС из скандальной спецоперации НАБУ под домашним арестом

Новости » Общество     17.01.2020 - 18:58
Суд оставил экс-чиновницу ГМС из скандальной спецоперации НАБУ под домашним арестом
Фото: Дина Пимахова (facebook.com osce.odihr)

Пимахову оставили под ночным домашним арестом

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил в силе меру пресечений бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Соответствующее решение 17 января приняла апелляционная палата ВАКС, отклонив жалобу стороны защиты. Таким образом Пимахова останется под ночным домашним арестом до 21 февраля.

"По результатам заседания, суд апелляционной инстанции оставил указанную жалобу адвоката без удовлетворения, а мера пресечения без изменений", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 24 декабря ВАКС избрал Пимаховой меру пресечений в виде ночного домашнего ареста. Также экс-чиновница ГМС обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Отметим, Дину Пимахову обвиняют в получении 1,8 тыс. долларов взятки в 2017 году за оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. 19 декабря 2019 года НАБУ сообщило ей о подозрении.

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