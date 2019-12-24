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Экс-чиновнице ГМС из скандальной спецоперации НАБУ избрали меру пресечения

Новости » Общество     24.12.2019 - 10:31
Экс-чиновнице ГМС из скандальной спецоперации НАБУ избрали меру пресечения
Фото: Дина Пимахова (facebook.com osce.odihr)

Пимахову отправили под ночной домашний арест до 21 февраля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. Об этом сообщили в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП).

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП, применив к Пимаховой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 февраля 2020 года. Кроме этого, экс-чиновница ГМС обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Напомним, 19 декабря детективы НАБУ сообщили о подозрении Дине Пимаховой в получении неправомерной выгоды. Ее обвиняют в получении 1,8 тыс. долларов взятки в 2017 году за оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет.

Также сообщалось, что в мае 2018 года детективы НАБУ получили доступ к документам фирмы в рамках расследования уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды бывшим первым заместителем главы ГМС Диной Пимаховой.

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