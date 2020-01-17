Суд залишив екс-чиновницю ДМС зі скандальної спецоперації НАБУ під домашнім арештом

Фото: Діна Пімахова (facebook.com osce.odihr)

Пимахову залишили під нічним домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив у силі запобіжних заходів колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби України Дине Пимаховой. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Відповідне рішення 17 січня прийняла апеляційна палата ВАКС, відхиливши скаргу боку захисту. Таким чином Пімахова залишиться під нічним домашнім арештом до 21 лютого.

"За результатами засідання, суд апеляційної інстанції залишив зазначену скаргу адвоката без задоволення, а запобіжний захід без змін", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, 24 грудня ВАКС обрав Пимаховой міру заходів у вигляді нічного домашнього арешту. Також екс-чиновниця ДМС зобов'язана носити електронний браслет, прибувати до детективу, прокурору або до суду, повідомляти про зміну місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Зазначимо, Діну Пимахову звинувачують в отриманні 1,8 тис. доларів хабара в 2017 році за оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження строку до трьох років. 19 грудня 2019 року НАБУ повідомило їй про підозру.