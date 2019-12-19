Суд оставил под арестом четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Шейхалиев, Арифмеметов, Абдулгазиев, Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года

Так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Да, Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов, Тофик Абдулгазиев и Сеитвели Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме, без участия Османа Арифмеметова и Тофика Абдулгазиева.

"Заседание по Абудлгазиеву и Шейхалиеву проходило в закрытом режиме, ходатайство защиты о проведении открытого судебного заседания суд отклонил. Абудлгазиева в суд не доставляли, кроме того, даже не обеспечили его участие в заседании по видеоконференцсвязи. Безусловно, я считаю, что это нарушение права на защиту моего подзащитного. Я заявил о том, что заседание не может проходить без моего подзащитного, но и это ходатайство суд отклонил. В результате суд провел заседание с участием только Рустема Шейхалиева по видеоконференцсвязи", - сказал адвокат Эмиль Курбединов.

Он добавил, что суд отклонил ходатайство Сеитвели Сейтабдиева о допуске родственников на оглашение решения суда.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в Российской Федерации начался суд над 8 фигурантами бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Сегодня российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела в отношении 8 жителей оккупированного Бахчисарая, активистов общественного движения "Крымская солидарность".

Как сообщало РБК-Украина, ранее так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.