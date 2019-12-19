ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд залишив під арештом чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 19:56
Суд залишив під арештом чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Шейхалієв, Аріфмеметов, Абдулгазієв, Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року

Так званий "Верховний суд" анексованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, Рустем Шейхалієв, Осман Аріфмеметов, Тофік Абдулгазієв і Сеітвелі Сейтабдієв залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року. Засідання проходило в закритому режимі, без участі Османа Аріфмеметова і Тофіка Абдулгазієва.

"Засідання по Абудлгазієву і Шейхалієву проходило в закритому режимі, клопотання захисту про проведення відкритого судового засідання суд відхилив. Абудлгазієва в суд не доставляли, крім того, навіть не забезпечили його участь в засіданні по відеоконференцзв’язку. Безумовно, я вважаю, що це порушення права на захист мого підзахисного. Я заявив про те, що засідання не може проходити без мого підзахисного, але і це клопотання суд відхилив. В результаті суд провів засідання за участю лише Рустема Шейхалієва по відеоконференцзв’язку", - сказав адвокат Еміль Курбедінов.

Він додав, що суд відхилив клопотання Сеітвелі Сейтабдієва про допуск родичів на оголошення рішення суду.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, у Російській Федерації розпочався суд над 8 фігурантами бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Сьогодні російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд справи щодо 8 жителів окупованого Бахчисарая, активістів громадського руху "Кримська солідарність".

Як повідомляло РБК-Україна, раніше так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Ізетова та Аліма Карімова. Вони перебуватимуть в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" переводять з психлікарні в СІЗО, - адвокат Консул України зустрівся з фігурантами справи Хізб ут-Тахрір" в російському СІЗО
Новини України Хізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся