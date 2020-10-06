Суд оставил Антоненко под арестом. Произошли столкновения с силовиками

Во вторник, 6 октября, Апелляционный суд Киева оставил под арестом Андрея Антоненко, обвиняемого по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого произошли столкновения между его сторонниками и силовиками, которые пытались разогнать акцию.

Об этом сообщает "Громадське".

Сторонники Антоненко пытались блокировать выезд со двора суда автозаке с обвиняемым. Отмечается, что один из силовиков наступил на участника акции и толкнул его в спину. Полиция перекрыла улицу Соломенскую, чтобы автозак смог проехать.

Напомним, ранее прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Также РБК-Украина писало, что полиция проверяла еще одну версию по делу Шеремета. СМИ писали о якобы причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.