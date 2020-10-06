Суд залишив Антоненко під арештом. відбулися сутички з силовиками

У вівторок, 6 жовтня, Апеляційний суд Києва залишив під арештом Андрія Антоненко, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Після цього відбулися сутички між його прихильниками та силовиками, які намагалися розігнати акцію.

Про це повідомляє "Громадське".

Прихильники Антоненко намагалися блокувати виїзд з двору суду автозаку з обвинуваченим. Зазначається, що один із силовиків наступив на учасника акції та штовхнув його в спину. Поліція перекрила вулицю Солом'янську, щоб автозак зміг проїхати.

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство Шеремета. Однак слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь об'єдналися в злочинну групу і на замовлення невстановлених осіб вирішили вбити журналіста.

Також РБК-Україна писало, що поліція перевіряла ще одну версію у справі Шеремета. ЗМІ писали про нібито причетність до вбивства громадянина Максима Зотова - бізнес-партнера розшукуваного екс-міністра Олександра Клименка.