Суд опять не рассмотрел ходатайство об отстранении Мангера

Шевченковский районный суд Киева снова отложил рассмотрение ходатайства о продлении срока отстранения с должности председателя Херсонской ОГА подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера на неопределенный срок. Об этом рассказала секретарь судебного заседания, сообщает РБК-Украина.

Пока не известно, когда состоится следующее заседание Так, рассмотрение должно было начаться в 11:45, однако прокурор в комментарии сообщил, что адвокаты подали ходатайство об отложении заседания из-за болезни Мангера и его пребывание в реанимации.

Прокурор заявил, что не запросил у стороны обвинения оригинал справки о болезни Мангера, однако к материалам дела копию справки приобщили.

На вопрос о том, справка действительна, прокурор ответил: "я не знаю". Сторона обвинения уверена, что Мангер находится в больнице, поскольку на нем одет электронное средство контроля.

"Там еще судью сменили. Вижу конечно (в действиях адвокатов признаки затягивания, - ред.)", - отметил прокурор.

Изначально на рассмотрение дела был назначен судья Дмитрий Мальцев, однако, как удалось узнать, он с понедельника до 12 апреля в командировке. По словам прокурора, на сегодняшнее заседание авторозподілом было определено к рассмотрению судью Наталью Притулу.

"От обеих сторон поступили ходатайства о переносе рассмотрения в зв'связи с болезнью Мангера. Адвокаты подали его вчера, а прокурор сегодня утром", - сообщила секретарь.

Отметим, вчера заседание по поводу продления срока отстранения Мангера тоже не состоялось. Адвокаты рассказали, что Мангер находится в реанимации в Херсоне в тяжелом состоянии.

Заседание в субботу тоже не состоялось, тогда адвокаты заявили, что Мангер заболел. До этого суд пытался рассмотреть данное ходатайство об отстранении.

Отметим, 6 апреля в субботу, срок отстранения Мангера от должности завершился, и, как заявил прокурор, он фактически уже может приступать к выполнению обязанностей.