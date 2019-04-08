Мангера госпитализировали перед очередным судом

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангер находится в больнице из-за проблем с сердцем

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила пресс-секретарь облсовета Галина Ляшевская, передает УНИАН.

Сообщается, что Мангер пребывает на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере после того, как на прошлой неделе ему стало плохо. По словам адвоката Дмитрия Ильченко, запланированное на сегодня заседание суда по продлению отстранения Мангера от должности скорее всего будет перенесено.

Напомним, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева разрешил надеть на Мангера электронный браслет. Его также обязали прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать о смене места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт и паспорта для выезда за границу.

Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты о снижении размера залога.

Мангера подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В феврале ему назначили залог, в начале марта суд отстранил его от занимаемой должности.