ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мангера госпитализировали перед очередным судом

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 12:43
Мангера госпитализировали перед очередным судом
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангер находится в больнице из-за проблем с сердцем

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила пресс-секретарь облсовета Галина Ляшевская, передает УНИАН.

Сообщается, что Мангер пребывает на стационарном лечении в Херсонском областном кардиологическом диспансере после того, как на прошлой неделе ему стало плохо. По словам адвоката Дмитрия Ильченко, запланированное на сегодня заседание суда по продлению отстранения Мангера от должности скорее всего будет перенесено.

Напомним, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева разрешил надеть на Мангера электронный браслет. Его также обязали прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать о смене места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт и паспорта для выезда за границу.

Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты о снижении размера залога.

Мангера подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В феврале ему назначили залог, в начале марта суд отстранил его от занимаемой должности.

Дело Мангера: адвокат рассказала о давлении на Виктора Гандзюка
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины госпитализацияЕкатерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь