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Заседание суда о продлении срока отстранения Мангера не состоялось

Новости » Общество    08.04.2019 - 15:55
Заседание суда о продлении срока отстранения Мангера не состоялось
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание суда состоится завтра в 11:45

В Шевченковском суде города Киева не состоялось заседание о продлении срока отстранения Владислава Мангера от должности главы Херсонского областного совета. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

При этом адвокат не назвал дату проведения следующего заседания.

"Нашего судью отправили в командировку. Заседание не будет. Когда состоится следующее еще неизвестно", - рассказал адвокат.

Так, заседание было запланировано на 15:30, однако по состоянию на 15:15 оно так и не началось. Сторона обвинения вообще не прибыла в суд.

"Мангер находится в Херсоне в реанимации", - добавил он.

Также адвокат отметил, что второе ходатайство об уменьшении залога стороной защиты не подавалось.

Отметим, как сообщила пресс-служба Шевченковского суда в комментарии РБК-Украина, следующее заседание по продлению срока отстранения Мангера состоится 9 апреля в 11:45.

Напомним, сегодня сообщалось, что Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Добавим, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева разрешил надеть на Мангера электронный браслет. Его также обязали прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать о смене места нахождения, сдать на хранение прокурору свой паспорт и паспорта для выезда за границу.

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