Суд определился с датой заседания по делу одного из главарей "ДНР" Губарева

Фото: Павел Губарев (из открытых источников)

Суд начнет рассматривать дело Губарева 6 ноября

Печерский районный суд Киева 6 ноября проведет подготовительное заседание по делу одного из главарей так называемой "Донецкой народной республики" Павла Губарева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание заседаний Печерского райсуда.

Сообщается, что подготовительное заседание запланировано на 9:30 6 ноября. Дело Губарева будет слушать коллегия судей под председательством судьи Светланы Смык. Он обвиняется в создании террористической группы или террористической организации.

Губарев известен своим участием в антимайдановском движении. На пророссийском митинге 1 марта 2014 года в подконтрольном тогда еще центральным властям Донецке провозгласил себя "народным губернатором" Донецкой области.

Напомним, в марте 2014 года Шевченковский районный суд Киева арестовывал Губарева за сепаратистские призывы, однако в мае меру пресечения ему сменили с содержания под стражей на личное обязательство.

Служба безопасности Украины объявила Губарева в розыск в июле 2014 года. По информации Министерства внутренних дел он исчез из поля зрения правоохранителей 26 мая 2014.