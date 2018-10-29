Суд визначився з датою засідання у справі одного з ватажків "ДНР" Губарєва

Фото: Павло Губарєв (з відкритих джерел)

Суд почне розглядати справу Губарєва 6 листопада

Печерський районний суд Києва 6 листопада проведе підготовче засідання у справі одного з ватажків так званої "Донецької народної республіки" Павла Губарєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад засідань Печерського райсуду.

Повідомляється, що підготовче засідання заплановано на 9:30 6 листопада. Справу Губарєва буде слухати колегія суддів під головуванням судді Світлани Смик. Він звинувачується у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Губарєв відомий своєю участю в антимайданівському русі . На проросійському мітингу 1 березня 2014 року в підконтрольному тоді ще центральній владі Донецьку проголосив себе "народним губернатором" Донецької області.

Нагадаємо, в березні 2014 року Шевченківський районний суд Києва заарештовував Губарєва за сепаратистські заклики, проте в травні запобіжний захід йому змінили з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

Служба безпеки України оголосила Губарєва в розшук в липні 2014 року. За інформацією Міністерства внутрішніх справ він зник з поля зору правоохоронців 26 травня 2014.