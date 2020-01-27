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Чиновника Фонда госимущества будут судить за взятку

Новости » Общество     27.01.2020 - 19:45
Чиновника Фонда госимущества будут судить за взятку
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник получил от руководителя одного из госпредприятий Харьковской области взятку в размере 30 тыс. долларов

Чиновника Фонда государственного имущества будут судить за злоупотребление влиянием и взятку в 30 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований в Facebook.

Как сообщается, следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование по факту злоупотребления влиянием и получения неправомерной выгоды начальником одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В суд направлено обвинительное заключение.

Следствием было установлено, что в октябре прошлого года чиновник получил от руководителя одного из государственных предприятий Харьковской области неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долларов за содействие в согласовании документов по паи земель этого предприятия, а также в продлении контракта по его дальнейшего пребывания в должности директора.

На полученные средства, недвижимое имущество и транспорт чиновника наложен арест.

Напомним, 30 октября в Харьковской области правоохранители задержали чиновника во время предоставления 100 тыс. долларов взятки одному из детективов НАБУ. Неправомерную выгоду чиновник предлагал за решение вопроса о закрытии уголовного производства.

Кроме того, в Киеве во время получения взятки задержали сотрудника Национального банка Украины. Задержанный сотрудник НБУ требовал 50 тыс. долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют.

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