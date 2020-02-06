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Суд визначив заставу за посадовця секретаріату Кабміну

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 21:15
Суд визначив заставу за посадовця секретаріату Кабміну
Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Посадовцю секретаріату Кабміну повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальнику одного із управлінь секретаріату Кабінету міністрів України у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 552 гривні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що напередодні посадовцю секретаріату Кабміну повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря.

У відомстві додали, що у разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як повідомляло РБК-Україна, чиновника Фонду державного майна судитимуть за зловживання впливом і хабар у 30 тис. доларів. Слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування за фактом зловживання впливом і одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів регіонального відділення Фонду держмайна по Харківській, Донецькій та Луганській областях. До суду направлено обвинувальний висновок.

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