Суд определил дату рассмотрения апелляции на арест Пашинского

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции на арест бывшего нардепа Сергея Пашинского на 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Сообщается, что рассмотрение апелляционной жалобы на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 7 октября 2019 о содержании Пашинского под стражей назначено на 17 октября.

Напомним, на прошлой неделе Печерский районный суд Киева отправил Пашинского под арест. До этого Государственное бюро расследований просило взять экс-нардепа под стражу без права внесения залога.

Пашинского арестовали по подозрению в нанесении тяжелых телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу около двух лет назад. В частности, тогда перепалка бывшего нардепа с ним закончилась стрельбой, в результате которой Химикус получил ранения. Дело Пашинского закрывали в виду того, что он якобы действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает уголовную ответственность. В то же время действия Химикуса были признаны "общественно опасными".