Суд ООН завтра объявит решение по делу "Украина против России"

Международный суд ООН завтра, 8 ноября, объявит решение по возражениям Российской Федерации по делу о финансировании терроризма и нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел в Facebook.

Сообщается, что завтра в 16:00 по киевскому времени Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) объявит решение относительно возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - так называемое дело "Украина против России".

Также сообщается, что украинскую делегацию на слушаниях возглавит замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, Украина обвиняет Россию в поставках оружия на Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, дискриминации украинской и крымскотатарской общин в Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

Поданный украинской стороной меморандум в отношении Российской Федерации содержит факты и доказательства, на которых основывается иск в деле "Украина против России". Предполагается, что рассмотрение продлится несколько лет.