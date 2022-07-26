UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка

Фото: национализация "ПриватБанка" была законной (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации "ПриватБанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка.

Сообщается, что сегодня была удовлетворена жалоба "ПриватБанка", а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке "ПриватБанка".

Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "ПриватБанка" с бывшими собственниками в отношении законности национализации банка", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2021 года законность национализации подтвердил Хозяйственный суд Киева, который отклонил иск бывшего главы правления Александра Дубилета. На сегодня он находится в розыске по делу о растрате средств "ПриватБанка".

До этого в мае 2021 года Банк Англии признал процедуру национализации "ПриватБанка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкВерховный суд