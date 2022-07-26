Суд остаточно підтвердив законність націоналізації Приватбанку

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.
Повідомляється, що сьогодні була задоволена скарга "ПриватБанку", а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД". Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку "ПриватБанку".
Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства "ПриватБанку" та зберегти фінансову стабільність в країні.
"Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного "ПриватБанку" з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в червні 2021 року законність націоналізації підтвердив Господарський суд Києва, який відхилив позов колишнього голови правління Олександра Дубілета. На сьогодні він перебуває в розшуку у справі про розтрату коштів "ПриватБанку".
До цього в травні 2021 року Банк Англії визнав процедуру націоналізації "ПриватБанку".
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