Суд в оккупированном Крыму сегодня заслушает адвокатов Балуха

Подконтрольный Кремлю суд в на заседании заслушает сторону защиты украинского активиста

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму 31 мая на заседании заслушает сторону защиты украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На сайте суда сообщается, что дело будет рассматривать судья Татьяна Пиркало.

Так, на прошлом заседании суд отказал в проведении технической экспертизы видеозаписей с камер наблюдения ИВС, которые зафиксировали инцидент между Балухом и начальником изолятора Валерием Ткаченко.

Отметим, что адвокаты настаивали, что это позволит определить, были удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на ответную реакцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения Балуха.