Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд в оккупированном Крыму сегодня заслушает адвокатов Балуха

НовостиОбщество    31.05.2018 - 13:14
Фото: Владимир Балух (facebook.com-oleksandra2501)
Фото: Владимир Балух (facebook.com-oleksandra2501)

Подконтрольный Кремлю суд в на заседании заслушает сторону защиты украинского активиста

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму 31 мая на заседании заслушает сторону защиты украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На сайте суда сообщается, что дело будет рассматривать судья Татьяна Пиркало.

Так, на прошлом заседании суд отказал в проведении технической экспертизы видеозаписей с камер наблюдения ИВС, которые зафиксировали инцидент между  Балухом и начальником изолятора Валерием Ткаченко.

Отметим, что адвокаты настаивали, что это позволит определить, были удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на ответную реакцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения Балуха.

В оккупированном РФ Симферополе перестал работать номер скорой помощи Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных в Крыму
Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top