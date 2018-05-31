Суд в окупованому Криму сьогодні заслухає адвокатів Балуха

Підконтрольний Кремлю суд на засіданні заслухає сторону захисту українського активіста

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд в окупованому Криму 31 травня на засіданні заслухає сторону захисту українського активіста Володимира Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На сайті суду повідомляється, що справу буде розглядати суддя Тетяна Пиркало.

Так, на минулому засіданні суд відмовив у проведенні технічної експертизи відеозаписів з камер спостереження ІТТ, які зафіксували інцидент між Балухом і начальником ізолятора Валерієм Ткаченко.

Зазначимо, що адвокати наполягали, що це дозволить визначити, чи були удари з боку начальника ІТТ, які могли б спровокувати Балуха на відповідну реакцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна посилить тиск на Російську Федерацію для звільнення Балуха.