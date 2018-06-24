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"Суд" в оккупированном Крыму рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

НовостиОбщество    24.06.2018 - 15:30
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)

Железнодорожный районный "суд" Симферополя 25 июня рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

В Железнодорожном районном "суде" Симферополя 25 июня 2018 года пройдет судебное заседание, на котором рассмотрят ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении украинского активиста​ Владимира Балуха. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

"Балух свою вину не признал. Судья при повторном рассмотрении вновь проигнорировала доказательства невиновности украинца и факты фальсификации доказательств в деле против него… В отношении Балуха дела имеют явные признаки политического преследования. Начало заседания в 11 часов", - говорится в сообщении правозащитников.

 

#FreeBalukh В "Железнодорожном районном суде" Симферополя 25 июня 2018 года назначено судебное заседание, на котором...

Опубліковано Crimean Human Rights Group Неділя, 24 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Как известно, Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 96 день.

Также напомним, что, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.

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Теги публикации: Крым, политзаключенные, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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