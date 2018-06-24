Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Суд" в окупованому Криму розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 15:30
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)

Залізничний районний "суд" Сімферополя 25 червня розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха

В Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня 2018 року пройде судове засідання, на якому розглянуть клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

"Балух свою провину не визнав. Суддя при повторному розгляді знову проігнорувала докази невинності українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього... щодо Балуха справи мають явні ознаки політичного переслідування. Початок засідання об 11 годині", - йдеться в повідомленні правозахисників.

 

#FreeBalukh В "Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня 2018 року призначено судове засідання, на якому...

Опубліковано Crimean Human Rights Group Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Як відомо, Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96 день.

Також нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

В Міноборони повідомляють про провокації бойовиків біля Кримського на Донбасі У Криму загинув активіст Караметов
Теги публікації: Крим, политзаключенные, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся