"Суд" в окупованому Криму розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха

Залізничний районний "суд" Сімферополя 25 червня розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха

В Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня 2018 року пройде судове засідання, на якому розглянуть клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

"Балух свою провину не визнав. Суддя при повторному розгляді знову проігнорувала докази невинності українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього... щодо Балуха справи мають явні ознаки політичного переслідування. Початок засідання об 11 годині", - йдеться в повідомленні правозахисників.

#FreeBalukh В "Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня 2018 року призначено судове засідання, на якому... Опубліковано Crimean Human Rights Group Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Як відомо, Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96 день.

Також нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.