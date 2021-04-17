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Суд в окупованому Криму переходить до заключних дебатів у справі Чубарова

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 10:21
Суд в окупованому Криму переходить до заключних дебатів у справі Чубарова Фото: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Росією Криму "Верховний суд" завершив заслуховування позицій сторін і надання доказів у кримінальній справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. На наступному засіданні відбудуться завершальні дебати сторін.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Останній свідок захисту Бекір Мамутов сьогодні був допитаний судом і заявив, що Чубаров не причетний до безладів, у яких його звинувачують.

За словами адваката, далі очікується стадія судових дебатів і вирок. Дебати відбудуться на наступному засіданні, яке призначили на 24 травня.

Чубарова у Криму судять заочно. Російські слідчі звинувачують його у "організації масових заворушень" та "публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії.

За версією "слідства", в квітні 2015 року Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України.

Раніше "суд" в РФ оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Один із кримських татар отримав 18 років тюрьми.

Нагадаємо, російська прокуратура подала апеляцію на вирок проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку. Його вже засудили на п'ять років, але прокуратура вимагає змінити термін ув'язнення на 11 років.

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